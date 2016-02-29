Требуется наполнение интернет-магазина товарами

Необходимо наполнить новыми товарами интернет-магазин косметики и парфюмерии на движке OSCommerce.

Имеется инструкция по составлению имен товаров, доступ к которой предоставим после первого этапа согласования сотрудничества. На данный момент всю логику составления имен товаров и базовые правила редактирования описаний вы можете понять рассмотрев несколько товаров в нашем ИМ solisunshop.ru

Вам будет предоставлен файл прайса поставщика с пометками товаров, которые необходимо добавить. По каждому товару нужно будет:

- искать в инете лучшее описание, частично изменять форматирование текста в описании, исправлять ошибки в тексте,

- изменять имя товара под наш формат

- подбирать лучшую картинку, при необходимости затирать водяной знак (лучшая не всегда самая большая, главное чтобы она была четкой и размером желательно не менее чем 500х500. Все исключения описаны в правилах).

Товаров на добавление очень много.

Требуется:

- внимательность

- аккуратность

Оплата за товар - 10 руб. Всего на данный момент товаров в очереди порядка 12000.

Всех желающих посотрудничать, и лучше всего если долгосрочно, прошу откликнуться.

В отклике прошу написать

- объем времени, который вы сможете уделять в среднем в день в интервале с 9 до 18 (по Мск)

- ваш скайп (понадобится связь голосом)