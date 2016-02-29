Нужна помощь опытного контент-менеджера Wordpress. Заказ заключается в постраничной сверке, аудите контента всего сайта euni.ru, который мы в данный момент полностью переделываем, форматированию контента с помощью Visual Composer, созданию таблицы редиректов с подлежащих удалению страниц ...
Требуется наполнение интернет-магазина товарами
Необходимо наполнить новыми товарами интернет-магазин косметики и парфюмерии на движке OSCommerce.
Имеется инструкция по составлению имен товаров, доступ к которой предоставим после первого этапа согласования сотрудничества. На данный момент всю логику составления имен товаров и базовые правила редактирования описаний вы можете понять рассмотрев несколько товаров в нашем ИМ solisunshop.ru
Вам будет предоставлен файл прайса поставщика с пометками товаров, которые необходимо добавить. По каждому товару нужно будет:
- искать в инете лучшее описание, частично изменять форматирование текста в описании, исправлять ошибки в тексте,
- изменять имя товара под наш формат
- подбирать лучшую картинку, при необходимости затирать водяной знак (лучшая не всегда самая большая, главное чтобы она была четкой и размером желательно не менее чем 500х500. Все исключения описаны в правилах).
Товаров на добавление очень много.
Требуется:
- внимательность
- аккуратность
Оплата за товар - 10 руб. Всего на данный момент товаров в очереди порядка 12000.
Всех желающих посотрудничать, и лучше всего если долгосрочно, прошу откликнуться.
В отклике прошу написать
- объем времени, который вы сможете уделять в среднем в день в интервале с 9 до 18 (по Мск)
- ваш скайп (понадобится связь голосом)
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