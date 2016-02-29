Надо добавить информацию и фотографии на сайт

Надо добавить на сайт фотографии по определенному алгоритму.

Что потребуется для работы:

- Excel или аналог

- Возможность скачать файлы с архивами фотографий в сотни мегабайт.

- Программа для уменьшения, поворота фото.

Работы на несколько дней. Начать желательно сегодня.

Пошаговое задание что надо делать в прикрепленном файле. Этот же файл здесь - https://yadi.sk/i/LimSzHALphG7q

Возможно, не попробовав, вам будет сложно оценить оплату за эту работу. Поэтому можем начать с добавления одного фото, чтобы прийти к соглашению по цене. Думаю, оплату лучше проводить поэтапно.

Оплата на ваш выбор вебмани, яд, киви, картой.

Пишите когда можете начать. И, если по описанию в файле понятен объем, ориентировочную стоимость за добавление одного фото в админку.