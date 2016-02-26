Уважаемые фрилансеры, ВНИМАТЕЛЬНО читайте ТЗ. Не тратьте свое и наше время на пустую переписку. Предупреждаю, ТЗ написано на русском языке, если кому-то он не доступен, то прошу не оставлять заявки. Ищем исполнителя ...
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Здравствуйте,
Необходимо скинуть информацию на сайт с различных источников. Сайт англоязычный, поэтому знание английского необходимо. Источники я даю. В день можно до 100 позиций скинуть. Всего 60000-65000 позиций.
1 позиция - 10 руб.
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