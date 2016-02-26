Составить анкету на анкет-сервисах, интегрировать ее на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка138 просмотров

1. На базе анкеты заказчика правильно составить анкету для анкетирования ЦА.

2. Технически интегрировать созданную анкету на анкет-сервисе (возможно платном).

3. Возможные варианты анкетных сайтов с адаптацией под мобильные устройства – Survio, WebPollMe. Если есть варианты, предлагайте свои.

4. Интегрировать анкету на сайт заказчика.

Рассмотрю кандидатов на проект со следующими навыками:

1. Опыт работы с клиентами.

2. Профессиональный опыт в составлении анкет с анкет заказчика.

3. Интеграции созданной анкеты на сайт самостоятельно или возможность рекомендовать такого специалиста.

Пожалуйста сообщите:

1. Цену за работу.

2. Сроки.

3. Куда принимаете оплату.

9 лет назад
kristinaskz
Кристина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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