Уважаемые фрилансеры, ВНИМАТЕЛЬНО читайте ТЗ. Не тратьте свое и наше время на пустую переписку. Предупреждаю, ТЗ написано на русском языке, если кому-то он не доступен, то прошу не оставлять заявки. Ищем исполнителя ...
Составить анкету на анкет-сервисах, интегрировать ее на сайт
1. На базе анкеты заказчика правильно составить анкету для анкетирования ЦА.
2. Технически интегрировать созданную анкету на анкет-сервисе (возможно платном).
3. Возможные варианты анкетных сайтов с адаптацией под мобильные устройства – Survio, WebPollMe. Если есть варианты, предлагайте свои.
4. Интегрировать анкету на сайт заказчика.
Рассмотрю кандидатов на проект со следующими навыками:
1. Опыт работы с клиентами.
2. Профессиональный опыт в составлении анкет с анкет заказчика.
3. Интеграции созданной анкеты на сайт самостоятельно или возможность рекомендовать такого специалиста.
Пожалуйста сообщите:
1. Цену за работу.
2. Сроки.
3. Куда принимаете оплату.
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