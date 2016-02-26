Найти все упоминания о проекте в СМИ, и написать в каждое СМИ просьбу добавить гиперссылку на сайт

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Найти все упоминания о проекте в СМИ, и написать в каждое СМИ просьбу добавить гиперссылку на сайт.

Проконтролировать результат.

Отчет в Excel.

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Напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!