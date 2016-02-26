Уважаемые фрилансеры, ВНИМАТЕЛЬНО читайте ТЗ. Не тратьте свое и наше время на пустую переписку. Предупреждаю, ТЗ написано на русском языке, если кому-то он не доступен, то прошу не оставлять заявки. Ищем исполнителя ...
Найти все упоминания о проекте в СМИ
Найти все упоминания о проекте в СМИ, и написать в каждое СМИ просьбу добавить гиперссылку на сайт
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Найти все упоминания о проекте в СМИ, и написать в каждое СМИ просьбу добавить гиперссылку на сайт.
Проконтролировать результат.
Отчет в Excel.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Интересно?
Напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!
Заявки фрилансеров
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