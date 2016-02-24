Всего 70 материалов. 1. Нужно проверить на возможные ошибки время расписания транспорта (сравнить с другим сайтом) 2. Нужно сделать копии материалов, только в обратном направлении (скопировать с другого сайта) 3. Добавить новое ...
Подготовить задание на размещение контента
Задача №1
Подготовить задание для создания страниц законовпо шаблону. Для каждой страницы нужно составить ЧПУ URL, title и description. Всего 122 страницы.
Задача №2
Подготовить задание на создание страниц банков по шаблону. Для каждой страницы банка нужно подготовить контент (копипаст) и составить уникальные URL, title, description и h1. Всего 101 страница
В сообщениях предлагайте цены за страницу и сроки.
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