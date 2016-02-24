Подготовить задание на размещение контента

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка146 просмотров

Задача №1 

Подготовить задание для создания страниц законовпо шаблону. Для каждой страницы нужно составить ЧПУ URL, title и description. Всего 122 страницы.  

Задача №2

Подготовить задание на создание страниц банков по шаблону. Для каждой страницы банка нужно подготовить контент (копипаст) и составить уникальные URL, title, description и h1.  Всего 101 страница 

В сообщениях предлагайте цены за страницу и сроки.

9 лет назад
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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