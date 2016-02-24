Подготовить задание на размещение контента

Задача №1

Подготовить задание для создания страниц законовпо шаблону. Для каждой страницы нужно составить ЧПУ URL, title и description. Всего 122 страницы.

Задача №2

Подготовить задание на создание страниц банков по шаблону. Для каждой страницы банка нужно подготовить контент (копипаст) и составить уникальные URL, title, description и h1. Всего 101 страница

В сообщениях предлагайте цены за страницу и сроки.