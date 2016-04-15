Добавить 200 товаров в интернет магазин

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен69 заявок703 просмотра

Нужно добавить 500 товаров в интернет магазин. Описания делать не надо, этим занимается другой человек, только скелет. В скелет входят : 

1) Сделать картинку (расскажу как, занимает не более 2-3 минут)

2) Добавить ссылку на сайт производителя

3) Расставить категории

Оплата : 

1 полностью оформленный скелет товара = 50 рублей

Итого за 500 товаров = 25 000 рублей

Сроки :

1 месяц

Оплата :

Вебмани

9 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$20
30 дней
Будем сотрудничать на постоянной основе!
Четкие задачи, понятные требования, быстрая оплата. Отличный заказчик. Благодарю Артура за возможность сотрудничества на постоянной основе.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад