Добавить 200 товаров в интернет магазин

Нужно добавить 500 товаров в интернет магазин. Описания делать не надо, этим занимается другой человек, только скелет. В скелет входят :

1) Сделать картинку (расскажу как, занимает не более 2-3 минут)

2) Добавить ссылку на сайт производителя

3) Расставить категории

Оплата :

1 полностью оформленный скелет товара = 50 рублей

Итого за 500 товаров = 25 000 рублей

Сроки :

1 месяц

Оплата :

Вебмани