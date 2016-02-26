Нужно на сайт добавить, заполнить, товар. Копировать информацию с интернет сайтов на мой. Заполнять необходимо по моему шаблону+выбор пару доп.характеристик к товару Обязательно! - Знание того что заполняете, чтобы путаницы не было ...
Собрать url-хостингов и контактную почту по списку доменов
Во вложении таблица со списком доменов в столбце "А"
Нужно через сервис who is определить хостера для каждого домена: http://www.whois-service.ru/
В столбце "В" указать адрес сайта хостера, в столбце "С" указать почту для связи с администратором хостинга.
Срок: 1 день
Предлагайте цену (в рублях). Оплата на WMR.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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