Собрать url-хостингов и контактную почту по списку доменов

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Завершен3 заявки161 просмотр

Во вложении таблица со списком доменов в столбце "А"

Нужно через сервис who is определить хостера для каждого домена: http://www.whois-service.ru/

http://clip2net.com/s/3uKPzjQ

В столбце "В" указать адрес сайта хостера, в столбце "С" указать почту для связи с администратором хостинга.

Срок: 1 день

Предлагайте цену (в рублях). Оплата на WMR.

9 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bastor
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Все в срок, не смотря на непредвиденные сложности. Спасибо, рекомендую.
Только положительные впечатления - четкая задача, быстрая оплата. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

bastor
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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