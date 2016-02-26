Собрать url-хостингов и контактную почту по списку доменов

Во вложении таблица со списком доменов в столбце "А"

Нужно через сервис who is определить хостера для каждого домена: http://www.whois-service.ru/

http://clip2net.com/s/3uKPzjQ

В столбце "В" указать адрес сайта хостера, в столбце "С" указать почту для связи с администратором хостинга.

Срок: 1 день

Предлагайте цену (в рублях). Оплата на WMR.