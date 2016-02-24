Требуется собрать информацию о всех системах наружной рекламы

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок130 просмотров

Требуется собрать информацию о всех системах наружной рекламы в нашем городе=====Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой РА по телефону.Информация заносится в обычную таблицу Excel.Телефонные разговоры оплачиваются.Оплата почасовая - 80 рублей в час.Напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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