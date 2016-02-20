Наполнение интернет-магазина

Доброго дня!

Нужно наполнить интернет-магазин на Opencart товарами. Товаров около 1000 штук. Прайсы в Ексель.

Наполнение можно брать с других сайтов, картинка без водяного знака (если есть, то несколько картинок на товар).

Интересует цена за 1000 товаров и сроки.