Заполнить каталог на Wordpress (150 товаров)

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Закрыт39 заявок300 просмотров

Внести следующее:

- Указать категорию

- Внести заголовок

- Загрузить одну картинку

- Вставить в поле "Описание" текст из ворда (Поля типа "Размер", "Цвет" не нужно заполнять, только одно поле "Описание" одним текстом)

- Опубликовать

Всего 150 товаров

Тексты и картинки предоставим

От вас нужно указать:

- Сроки выполнения работы,

- Стоимость

WordPress
9 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров