Необходимо подготовить 200 тематических постов Один пост состоит из текста, видео или одной фотографии (нескольких фотографий, если логичность поста этого требует) Посты должны делится на категории: Рекламный (30 постов) ...
Подобрать картинки и заголовки для сайта.
Есть cайты, в которых можно проходить тесты и ответы размещать в соц.сетях. Пример pollee.org/ или nametests.com/
Для нового аналогичного сайта, нужны такие же тесты. Программисты сделали функционал. Сейчас нужен контент - вопросы, ответы и картинки.
Всего нам надо 100 тестов. За каждый тест планируем платить 200 р. Итого бюджет 20 000 рублей.
Оплата сразу за каждый тест (либо на электронные деньги, либо на карточку). Подготовили материал для 1-го тест, прислали нам, получили 200р. и т.д.
Работа в принципе простая, но требует креативности и чувство вкуса. Ваши идеи тестов, тексты и картинки были такими, чтобы ими максимально делились в соц.сетях.
По первым тестам будем максимально подсказывать, давать готовые идеи и т.д
Потом, когда разберетесь в механике, уже будете делать все самостоятельно.
В принципе идеи можно подсматривать здесь http://ru.pollee.org/ и http://ru.nametests.com/ - только подбирать другие картинки и менять названия (в лучшую сторону).
Подробное описание, что нужно сделать для первого теста - написано здесь https://goo.gl/8TWjfc
Заполнять ответы удобнее в табличку - прилагается.
Заявки фрилансеров
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