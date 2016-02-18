Наполнить ИМ

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки183 просмотра

Добрый день. Нужно наполнить ИМ. Описание и картинки по возможности вышлю, тех что нет, придется искать на просторах интернета.  Инструкцию выкладываю сразу, чтобы могли сразу ознакомится с заданием.

1. Вводим адрес админки - 

2. Вводим логин и пароль и нажимаем кнопку войти

3. Нажимаем иконку магазин

4. Нажимаем Ссылку продукты

5. Переходим в категорию Новые товары 

6. Нажимаем кнопку добавить продукт 

7. В карточке товара заполняем следующие поля:

7.1. Наименование - Сначала пишется название по-английски. Заглавная буква ТОЛЬКО первая, все остальное с маленькой буквы. - (Тире) Название по-русски. Тоже самое, заглавная ТОЛЬКО первая буква. , (запятая) В конце указывается хар-ка товара (вес, литры, размер ит.д.) 

пример: Asd - Асд, 1кг, Vbn - Вбн, 0.5л Kla - Кла, 100х100см и т.д.

7.2. Описание: - полное описание товара. С хар-ками, составами т .д. 

7.3. Краткое описание: - краткое описание. 1-3 строчки. Кратко характеризует товар. К примеру игрушка для собак, клетка для дпиц и т.д.

7.4. Мета (Заголовок страницы:, Ключевые слова:, Описание:) - копируется из поля наименование

7.5. Фотографии продуктов - нажимаем кнопку выберите файл, выбираем файл (название файла ОБЯЗАТЕЛЬНО латинскими буквами), нажимаем загрузить

  7.6 - Переходим на следующую вкладку (Дополнительно) и вводим там артикул из присланного файла

7.7 - Нажимаем кнопку сохранить

8. Создаем файл с столбцами и заполняем его:

наименование товара

мой артикул

артикул поставщика

Примечание.

1. В прайсе что нужно добавить будут попадаться одинаковые товары только с разной хар-кой. К примеру:

Asd - Асд, 1кг

Asd - Асд, 2кг

Asd - Асд, 3кг 

Vbn - Вбн, 0.5л 

Vbn - Вбн, 1л 

Vbn - Вбн, 1.5л 

Kla - Кла, 100х100см

Kla - Кла, 120х110см

Kla - Кла, 130х150см

и т.д. Нужно будет в админке просто копировать и заменить хар-ку только в полях наименование, мета и артикул. Такие товары я оплачиваю как за один.

2. Так сложилось в ИМ, что харки пишутся:

вес товара - в кг

жидкости - в литрах

размер (длина, ширина и т.д.) - в см

Просьба это учитывать.

3. Оплата в рублях, 10р за позицию кроме примечания п.1) очень желательно ЯД после проверенных 100 штук. Всего товаров что нужно добавить около 9000.

9 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад
$10
2 дня
Заказчик прислал файлы, которые не открываются, не копируются, прислал 2 файла- тут смотрите, тут не смотрите. И про прошедший час - неправда. Если 13.23 и 13.40- это час, то тогда пусть будет час. В 13.23 было определено откуда брать информацию, а 13.40 готово. Очень нервный заказчик, за 1,5 года таких не встречала. Думаю, что писать негативный отзыв через 17 минут работы- это не по-человечески. Не рекомендую, а то тоже попадете под горячую руку и получите негативный отзыв, как я. Отзыв был дополнен- написано КАПСЛОГОМ, потому что в ТЗ- скопировать название, с сайта конкурента было скопировано описание, потому что в ТЗ написано, что все предоставляется. Какое название прислали- такое и скопировала. Я живу в Славянске после бегства из под бомбежек в Донецке, кому интересно могу выложить скан паспорта. А свои отзывы заработала честной работой. Заказчик в порыве доказать свою правоту просто забыл, то начала я работу 12:48, а его последние правки от него были в 13:23. Можно время уточнить по его копии скан-переписки. Я всегда с сочувствием относилась к людям попавшим в беду из-за пожара, землетрясения. И думаю, что это просто низко присылать мне письма и смеяться над тем, что я уехала из Донецка с одним чемоданом. (А ноут мне купила Благотворительная организация "Человек в беде", потому что мой отобрали на блокпосту) , смеяться над людьми, которые пережили такое горе как у нас. Ну, Бог ему судьба, что он не знает, что такое жить 2-е суток в подвале с ребенком. Всем заинтересованным могу прислать скан паспорт с пропиской и свидетельство о рождении ребенка.

Заявки фрилансеров

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад

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