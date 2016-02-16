Подготовить тематические посты

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки181 просмотр

Необходимо подготовить 200 тематических постов

Один пост состоит из текста, видео или одной фотографии (нескольких фотографий, если логичность поста этого требует)

Посты должны делится на категории:

Рекламный (30 постов)

Пост содержит фотографию товара, интригующую подпись и сокращенную ссылку на товар;

Информативный (140 постов)

Мини материал на 500-1000 символов, содержит какой то совет, инструкцию, такой пост несет пользу, важную и интересную информацию которую хочется дочитать до конца;

Видео пост (30 постов)

Вставка тематического видео с ютуба и gif с подписью

Каждый пост нумеруется, картинки нумеруются в номер поста, если картинка не одна пишем там 4-1;4-2;4-3 и тд

Видео ссылками 

Тематику сообщу всем заинтересовавшимся

9 лет назад
Gastovich
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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