Подготовить тематические посты

Необходимо подготовить 200 тематических постов

Один пост состоит из текста, видео или одной фотографии (нескольких фотографий, если логичность поста этого требует)

Посты должны делится на категории:

Рекламный (30 постов)

Пост содержит фотографию товара, интригующую подпись и сокращенную ссылку на товар;

Информативный (140 постов)

Мини материал на 500-1000 символов, содержит какой то совет, инструкцию, такой пост несет пользу, важную и интересную информацию которую хочется дочитать до конца;

Видео пост (30 постов)

Вставка тематического видео с ютуба и gif с подписью

Каждый пост нумеруется, картинки нумеруются в номер поста, если картинка не одна пишем там 4-1;4-2;4-3 и тд

Видео ссылками

Тематику сообщу всем заинтересовавшимся