Здравствуйте! СРАЗУ СКАЖЕМ, ЧТО ЦЕНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ОЧ. ХОРОШАЯ, НО УЖЕ БРАЛИСЬ 8 ЧЕЛОВЕК НЕ СМОГЛИ ВЫПОЛНИТЬ!!! ПОЭТОМУ УВЕЛИЧИЛИ ЦЕНУ И ПРЕДЛАГАЕМ ВЗЯТЬ РАБОТУ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ. ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ЗА ПЛЕЧАМИ БЫЛО ...
Наполнить три сайта на wp и joomla
Необходимо наполнить три строительных сайта контентом. Контент есть, либо брать с других веб-ресурсов (укажу).
Требуется от исполнителя:
- уверенное знание cms joomla и wp на уровне контент-менеджера
- знание и умение пользоваться плагинами, модулями и пр. доп функционалом
- знание html/css базовое
- умение работать с изображениями (кадрировать, добавить вотермарк, наприсовать простую схему и т.п.)
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