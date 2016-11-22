Наполнить три сайта на wp и joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок289 просмотров

Необходимо наполнить три строительных сайта контентом. Контент есть, либо брать с других веб-ресурсов (укажу).

Требуется от исполнителя:

  • уверенное знание cms joomla и wp на уровне контент-менеджера
  • знание и умение пользоваться плагинами, модулями и пр. доп функционалом
  • знание html/css базовое
  • умение работать с изображениями (кадрировать, добавить вотермарк, наприсовать простую схему и т.п.)
Пожалуйста, указывайте примеры ваших работ и стоимость часа. В перспективе возможно длительное сотрудничество на постоянное основе.
CSSHTMLJoomlaWordPress
9 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Enigma_ya
Евгения 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад
$300
50 дней
Евгения показала себя как ответственный пунктуальный исполнитель. Рекомендую
Было приятно сотрудничать с Сергеем! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Enigma_ya
Евгения 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад