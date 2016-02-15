Поместить текст в шаблон документа Ворд

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Закрыт7 заявок193 просмотра

Здравствуйте. Необходимо собрать порядка 25 документов на основе готового вордовского шаблона. Обычный аккуратный копипаст, работа с полями и т.д. Сделать надо сейчас, плачу ЯД. От Вас - цена. Спасибо!

9 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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