Копировать новости ( с фото ) и добавлять на сайт - 100 новостей Wordpress админка Записи - добавить новую Добавить медиафайл - отцентрировать как надо ( фотки сохраняем с сайта донора ...
Разместить 40 объявлений на досках
Разместить объявление на 40 топовых (кроме avito,) площадках Самары и Самарской области. Площадки на Ваш выбор, сайты должны быть посещаемые и индексироваться поисковиками!
Заявки фрилансеров
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