Наполнение товарами интернет-магазина на Joomla

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Закрыт29 заявок303 просмотра

Срочно.

Необходимо наполнить товарами интернет-магазин 500-700 позиций.

Всё очень просто. Фото товаров есть, описание есть на половину товаров, остальное легко найти в сети (копипаст).

Перед вставкой картинки, её нужно уменьшить, обрезать (Паинта достаточно).

Нужно сдать в понедельник.  

Пишите цену. Подробнее расскажу в переписке.

Joomla
9 лет назад
allgorin
Горин 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров