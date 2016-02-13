Наполнение товарами интернет-магазина на Joomla

Срочно.

Необходимо наполнить товарами интернет-магазин 500-700 позиций.

Всё очень просто. Фото товаров есть, описание есть на половину товаров, остальное легко найти в сети (копипаст).

Перед вставкой картинки, её нужно уменьшить, обрезать (Паинта достаточно).

Нужно сдать в понедельник.

Пишите цену. Подробнее расскажу в переписке.