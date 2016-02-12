Постинг в соцсети

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Закрыт5 заявок212 просмотров

Здравствуйте!

Ищу специалиста для постинга в VK, FB, OK, Instagram и Twitter.

Будет использоваться кросс-постинг, т.е. рассылка 1 поста будет осуществляться единовременно по всем соц.сетям.

Тематика: дизайн интерьеров

Объем работ: 150 постов (по 5 постов ежедневно)

Для рассмотрения заявки: 

  • подготовьте 3 тестовых поста
  • разместите свои посты у себя на стене/группе/паблике/где я могу зайти и увидеть результат и отправьте ссылку
  • укажите цену за работу (мы ориентируемся на 3000, можете предложить меньше)
Выберем лучшего и с ним/ней будем работать по проекту. Рекомендации к оформлению постов во вложении.
9 лет назад
simulacrum
Александр 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров