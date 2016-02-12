Постинг в соцсети

Здравствуйте!

Ищу специалиста для постинга в VK, FB, OK, Instagram и Twitter.

Будет использоваться кросс-постинг, т.е. рассылка 1 поста будет осуществляться единовременно по всем соц.сетям.

Тематика: дизайн интерьеров

Объем работ: 150 постов (по 5 постов ежедневно)

Для рассмотрения заявки:

подготовьте 3 тестовых поста

разместите свои посты у себя на стене/группе/паблике/где я могу зайти и увидеть результат и отправьте ссылку

укажите цену за работу (мы ориентируемся на 3000, можете предложить меньше)

Выберем лучшего и с ним/ней будем работать по проекту. Рекомендации к оформлению постов во вложении.