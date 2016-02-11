Настроить импорт каталога Magento

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Закрытнет заявок103 просмотра

В приложении файл - нужно настроить корректный импорт товаров (15000+ товаров) из этого файла в магазин на базе Magento,

Magento
9 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров

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