Подобрать картинки

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки237 просмотров

На сайт требуются подобрать примерно 15 тематических картинок на услуги, в двух размерах 600х450 и 1920х365. Примерная тематика - сантехника, кондиционеры и т.п.

Полный список услуг, сайт, подробную информацию вышлю желающим.

Сделать нужно завтра.

9 лет назад
Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Все хорошо, в срок. Рекомендую
Грамотное ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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