Разместить 5 готовых отзыва на сайте отзовике

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Закрыт9 заявок274 просмотра

Я даю готовы отзывы, нужны люди из России, задача придельно проста.

1.Создать аккаунт.

2.Разместить готовый отзыв.

3.Скинуть мне ссылку на размщенный отзыв.

Получить деньги 50р. Нужно 5 человек. + с меня хороший отзыв.

9 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров