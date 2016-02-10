1. Создаем карточки товара и прописываем title 2. Необходимо сформировать ТЗ на тексты для карточек товара. 3. После того, как копирайтер напишет тексты, нужно будет их разместить. Время на задачу: ...
Нужно заполнение сайта
Привет ребята_)
У меня есть сайт, его нужно заполнять, так как сам реально не успеваю_)
Вот сам сайт - http://libtor.net/
Платить собираюсь 30 рублей за 1 материал.
Все подробности предлагаю обсудить в ЛС или в Skype голосом_)
Выбранный исполнитель
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