Нужно заполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок260 просмотров

Привет ребята_)

У меня есть сайт, его нужно заполнять, так как сам реально не успеваю_)

Вот сам сайт - http://libtor.net/

Платить собираюсь 30 рублей за 1 материал.

Все подробности предлагаю обсудить в ЛС или в Skype голосом_)

9 лет назад
NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Demidkina150912
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Хороший исполнитель_) Выполнила задачу на 5+ Все ТЗ было выполненно лучше чем было поставлено в задании!_) Рекомендую.
Задача поставленна четко и ясно. Оплата сразу после проверки . Всегда на связи, что очень здорово. Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Demidkina150912
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад