Нужно заполнение сайта

Привет ребята_)

У меня есть сайт, его нужно заполнять, так как сам реально не успеваю_)

Вот сам сайт - http://libtor.net/

Платить собираюсь 30 рублей за 1 материал.

Все подробности предлагаю обсудить в ЛС или в Skype голосом_)