Добавление текстов на сайт, плюс заполнений ряда полей

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Закрыт11 заявок335 просмотров

В интернет-магазин - нужно добавить тексты. Сайт на Bitrix. Также заполнить поля мета-тегов - всего 7мь полей для страницы:

прописать подготовленные копирайтером данные

1) ссылку для карты сайта

2) Хлебная крошка

3) title

4) description

5) keywords

6) H1 заголовок

7) текст

- дублируем в него Н1 заголовок в виде тега Н2.

- внутренние заголовки в тексте - в Н2.

- жирность слов в тексте убираем.

Сколько будет стоить работа?

9 лет назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров