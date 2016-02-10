Demidkina150912

Ответственна, трудолюбива, профессиональна
Готова к выполнению большого объема работы. Заказы сдаю в срок.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Ирине! Очень хорошо выполнила достаточно трудоёмкую и однообразную задачу. Рекомендую работать с ней, как с исполнителем, который особое внимание уделяет качеству.
Ответный отзыв
Ответственный и добросовестный человек. Задачу ставит четко. Объясняет все понятно и доступно. Всегда готов помочь при возникновении вопросов. Оплату производит быстро. Рекомендую как хорошего заказчика.
$1
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель_) Выполнила задачу на 5+ Все ТЗ было выполненно лучше чем было поставлено в задании!_) Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача поставленна четко и ясно. Оплата сразу после проверки . Всегда на связи, что очень здорово. Отличный заказчик