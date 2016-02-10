Demidkina150912

Ирина Демидкина Demidkina150912

 
35 летРоссия/Рязань
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ответственна, трудолюбива, профессиональна

Готова к выполнению большого объема работы. Заказы сдаю в срок.

Отзывы заказчиков
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Алексей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
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Спасибо Ирине! Очень хорошо выполнила достаточно трудоёмкую и однообразную задачу. Рекомендую работать с ней, как с исполнителем, который особое внимание уделяет качеству.
Ответственный и добросовестный человек. Задачу ставит четко. Объясняет все понятно и доступно. Всегда готов помочь при возникновении вопросов. Оплату производит быстро. Рекомендую как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
NikeFIT
Виктор 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
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Хороший исполнитель_) Выполнила задачу на 5+ Все ТЗ было выполненно лучше чем было поставлено в задании!_) Рекомендую.
Задача поставленна четко и ясно. Оплата сразу после проверки . Всегда на связи, что очень здорово. Отличный заказчик
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