Нужно распространить ссылку в интернете(форумы,соц.сети и т.д.).Пишите в отзывы за какое вознаграждение сделаете это.
Общение на форуме
Нужно разместить новые темы и комментарии на форуме.
стоимость 1 темы или комментария 5руб.
Женский форум. Тематика дети, семья, хобби и тд.
Требуются только женщины.
Заявки фрилансеров
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