Общение на форуме

Необходим человек, самостоятельный, внимательный, усидчивый! Знание Опенкарт ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо наполнить сайт электрокаминами, очагами, настенными каминами по прайсу. Так же в помощь будет один сайт (если потребуется)Описание и поиск! Вся инфа дана.Наполнение в ручную, что бы каждому не ...