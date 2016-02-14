Ручной перенос информации на сайт (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок282 просмотра

Необходимо с сайта http://irkduma.ru

осуществить перенос новостей за 2015 год на новый сайт через копирование-вставку

общее количество новостей около 350

Работа не срочная. Отбор исполнителя будет по цене.

Количество отзывов значения не имеет.

Минимальное знание системы управления Битрикс желательно, но не обязательно.

9 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

webDaffy
Руслан 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$2
1 день
Отличное соотношение цены и качества, буду продолжать сотрудничество!
все хорошо!!!

Заявки фрилансеров

webDaffy
Руслан 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад