Я даю готовы отзывы, нужны люди из России, задача придельно проста. 1.Создать аккаунт. 2.Разместить готовый отзыв. 3.Скинуть мне ссылку на размщенный отзыв. Получить деньги 50р. Нужно 5 человек. + ...
Ручной перенос информации на сайт (Битрикс)
Необходимо с сайта http://irkduma.ru
осуществить перенос новостей за 2015 год на новый сайт через копирование-вставку
общее количество новостей около 350
Работа не срочная. Отбор исполнителя будет по цене.
Количество отзывов значения не имеет.
Минимальное знание системы управления Битрикс желательно, но не обязательно.
Выбранный исполнитель
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