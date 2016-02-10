Ищу человека кто сможет наполнить сайт товаром

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Закрыт51 заявка424 просмотра

Ищу человека кто сможет наполнить сайт товаром, примерное количество товара 1000шт но в дальнейшем необходимо будет постоянно наполнять. Информацию необходимо будет наполнять фото + описание и цену. Жду Ваших цен за единицу товара

9 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров