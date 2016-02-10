Размещение постов в форумах

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок400 просмотров

Требуется размещать посты в тематических форумах и площадках.

Работа только и исключительно руками, каждый пост должен быть уникальным. Образец текста, тематику форумов и список городов для размещения предоставлю. 

Указываем в заявке производительность и стоимость одного поста, прошедшего модерацию. 

8 лет назад
hobbat
56 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров