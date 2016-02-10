Размещение постов в форумах

Требуется размещать посты в тематических форумах и площадках.

Работа только и исключительно руками, каждый пост должен быть уникальным. Образец текста, тематику форумов и список городов для размещения предоставлю.

Указываем в заявке производительность и стоимость одного поста, прошедшего модерацию.