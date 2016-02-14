Опубликовать на вордпресс автоматически 400 сгенеренных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок270 просмотров

Приветствую.

Есть: 

  • 500 городов Украины
  • 500 статей (сгенеренных)
  • в статьях есть переменные типа CITY, key1, key2 и т.д.
  • шаблоны метатегов: тайтл, дескрипшн, H1 для этих страниц
Что нужно:

  • опубликовать автоматически статьи на сайте (Вордпресс)
  • заменить переменные на нужные слова и/или ключевые фразы
  • прописать метатеги (автоматически, одновременно с публикацией)
Не критично, но пожелания:

  • публиковать не записями, а страницами в вордпресс
  • на родительской странице выводить список дочерних страниц
От вас нужно:

  • стоимость
  • сроки
  • примеры выполненных работ (без обид - но уже вынужден проверять исполнителей перед выбором)
оплату сделки буду проводить через биржу веблансер.

всем спасибо, жду заявок.

p.s. в заявке поставьте смайл, если дочитали задание до конца :)

WordPress
9 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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