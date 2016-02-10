Нужен контент-менеджер, работа с файлами фтп

Здравствуйте!

Нужен контент-менеджер, разовые работы, работы с файлами фтп, так же работа с Битрикс, так же excele, worde, доп. работы, title,

сортировка ключевых слов и работа с ними или что-то типа того.

Скайп, viber или телефон и на связи – это одно из основных требований.

Просьба ваши расценки, скажем за 8 часов работы.

Спасибо.