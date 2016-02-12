Приветствую. Есть: 500 городов Украины500 статей (сгенеренных)в статьях есть переменные типа CITY, key1, key2 и т.д.шаблоны метатегов: тайтл, дескрипшн, H1 для этих страницЧто нужно: опубликовать автоматически статьи на сайте (Вордпресс)заменить переменные ...
Нужно разместить информацию на сайт
Нужен разместить информацию на сайт,в виде текста ,картинок ,также адаптация под моб. версию .Просьба не беспокоить тех,кто соглашается,а потом отвечает по 2 дня,тех у кого много проектов и потом не успевают ничего.Короче ищем адекватного ,всегда на связи порядочного исполнителя.
Заявки фрилансеров
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