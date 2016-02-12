Нужно разместить информацию на сайт

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Закрыт7 заявок194 просмотра

Нужен разместить информацию на сайт,в виде текста ,картинок ,также адаптация под моб. версию .Просьба не беспокоить тех,кто соглашается,а потом отвечает по 2 дня,тех у кого много проектов и потом  не успевают ничего.Короче ищем адекватного ,всегда на связи порядочного исполнителя.

9 лет назад
EDIK_TM
Эдик 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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