Заполнение базы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки282 просмотра

Необходимо заполнить базу английских слов (3-4 тыс), с транскрипцией, переводом, картинкой, звуком специальном интерфейсе (админка сайта). Все ресурсы даны, надо лишь занести слова в базу. 

9 лет назад
shooter1
Айдар 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров