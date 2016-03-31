Приветствую. Есть: 500 городов Украины500 статей (сгенеренных)в статьях есть переменные типа CITY, key1, key2 и т.д.шаблоны метатегов: тайтл, дескрипшн, H1 для этих страницЧто нужно: опубликовать автоматически статьи на сайте (Вордпресс)заменить переменные ...
Оставить 150 лаков и 25 комментов на странице сайта
Необходимо на этой странице goo.gl/ivoKz3 равномерно в течении оставить:
- 150 лайков
- 25 комментариев
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