Оставить 150 лаков и 25 комментов на странице сайта

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки208 просмотров

Необходимо на этой странице goo.gl/ivoKz3 равномерно в течении оставить: 

- 150 лайков 

- 25 комментариев 

9 лет назад
it-autolight
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$5
3 дня
Виктория ответственно подошла к выполнению задачи. Все сделала в срок, всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкая постановка задачи. Мгновенная оплата. Всегда на связи. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад