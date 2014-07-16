it-autolight

Геннадий Смирнов it-autolight

 
35 летУкраина/Запорожье
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$105
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Решить проблему с сайтом

    У нас есть сайт: goo.gl/3DnUS0 (этот сайт на старом хостинге), мы сделали его клон и опубликовали на новом хостинге.  на новом хостинге открывается только главная страница. при переходе на остальные – выдает ошибку "циклическая переадресация".  необходимо исправить ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскрутка кафе-кальянной

    https://drive.google.com/file/d/0B30nM8Uwk2gYSHg0R3A5S2VPT3M/view?usp=sharing нам нужно поднять рейтинг в swarm/foursquare (кафе-кальянная http://goo.gl/W4blME) сейчас рейтинг - 7.1 , голосов 847 нужно сделать рейтинг 8.5, отзывы придумать и отрерайтить (60%, 40%) укажите: 1. "я тру сммщик", чтобы мы видели, что вы внимательно читали условия проекта 2. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Просмотр активности сотрудников

    Мы хотим установить программу для отслеживания активности сотрудников IT-отдела (6 чел). Нам нужен фрилансер, который несколько раз в неделю будет просматривать всю эту инфу и будет фиксировать заходы в соцсети, занятия посторонней работой. Посоветуйте хорошее ПО для ...

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо раскрутить кафе-кальянную (Москва)

    Необходимо накрутить отзывы для кафе-кальянной: [url=http://goo.gl/W4blME]goo.gl/W4blME[/url] в:  - Instagram  - Foursquare  - Vkontakte  - Facebook  - различные агрегаторы (afisha.ru) и пр.  - предложите свои эффективные варианты.  цель: повышение популярности в сети и доверия со стороны целевой аудитории.  регион: Москва  в отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:  1. "привет, я 100% ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на 1С Битрикс

    Необходимо внести правки в шаблон 1С Битрикса и настроить вывод контента по ТЗ: goo.gl/Omkm9F .  на сайт установлен проект Битроник 2.0 Стандарт ( [url=http://bitronic2.romza.ru/]http://bitronic2.romza.ru/[/url] ) - можете на него ориентироваться при чтении ТЗ.  В отклике указывайте вашу стоимость проекта ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна консультация и мелкие доработки по 1С Битрикс

    Нужна консультация по всем стандартным компонентам CMS 1C Битрикс "Малый Бизнес" по скайпу (голосом) + некоторые доработки (описано в ТЗ: https://goo.gl/Omkm9F) на сайт установлен проект Битроник 2.0 Стандарт (http://www.romza.ru/catalog/im_master/yenisite.bitronic2/) – можете на него ориентироваться при чтении ТЗ.  от ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать модуль для OpenCart 1.5 (контекстная реклама)

    Нужно сделать модуль для OpenCart v1.5, который будет взаимодействовать с Яндекс Диркетом и/или Google Adwords:  1. Обновлять цены в объявлениях, если на товар на сайте цена была изменена.  2. Включать/отключать ссылающиеся на товар объявления, если статус этих ...

    OpenCartGoogle Ads
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать дизайн, доработать функционал админки Opencart 2.0

    Необходимо сверстать дизайн сайта и настроить работу всех присутствующих на нём элементов (функционал). Дизайн надо будет сделать адаптивным под планшеты и мобильные устройства.   Кроссбраузерность в пределах IE9+ и его конкурентов-ровесников.   Структурные элементы страниц должны работать без ...

    OpenCartДизайн сайтаМокап
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт по макетам на YII или Laravel

    Необходимо сверстать дизайн сайта и настроить работу всех присутствующих на нём элементов (функционал). Дизайн надо будет сделать адаптивным под планшеты и мобильные устройства.   Кроссбраузерность в пределах IE9+ и его конкурентов-ровесников.   Структурные элементы страниц должны работать без ...

    LaravelДизайн сайтаYiiМокап
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать модуль для OpenCart 1.5

    Разработать модуль для OpenCart 1.5 ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-1KRVyf2AwUbNpYCDruNEI89fE5H7yQXf-Z3JnAA9FA/edit Мокап: https://moqups.com/[email protected]/KNtqy66n/p:a552088e4 В отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:   1. в первой строчке "ПРИВЕТ, Я НЕ БОТ", чтобы мы понимали, что отклик оставил человек, а не работ.  2. сроки реализации    3. стоимость работы

    OpenCartМокап
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна консультация по внедрению IP телефонии в CRM

    Мы проектируем СРМ систему + аналитику, главная задача которой сбор, хранение и обработка информации по каждому лиду. Вот ТЗ проекта – https://docs.google.com/document/d/1rf5FW9wgmc5_PbkYF9tWsc0fpLpz7CK_SYlUzqNRfks/edit (можно комментировать). Нерешенной проблемой осталась привязка информации о клиентах, которые зашли на сайт ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка статейного модуля (CMS OpenCart)

    CMS — OpenCart Необходимо сделать новый элемент в главном меню «Статьи». При переходе в этот раздел открывалась страничка с категориями статей, при клике на которые открывался список статей соотв. категории. В админке в статейном модуле добавить поле ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
bitrixonline
Летов Игорь 
46 летЛитва
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Доработать сайт на 1С Битрикс
Был рад знакомству и сотрудничеству с Геннадием. Четкая постановка задачи и оперативная оплата. Спасибо за предоставленную работу!
Работой Игоря остался доволен: все пункты ТЗ были детально разобраны, работа была выполнена качественно. По некоторым вопросам Игорь предоставил консультацию, сопроводил все скриншотами. Рекомендую как специалиста по 1С Битрикс.
Ответный отзыв
Viktoriya_moroz
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Оставить 150 лаков и 25 комментов на странице сайта
Четкая постановка задачи. Мгновенная оплата. Всегда на связи. Очень рекомендую!
Виктория ответственно подошла к выполнению задачи. Все сделала в срок, всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв