it-autolight

У нас есть сайт: goo.gl/3DnUS0 (этот сайт на старом хостинге), мы сделали его клон и опубликовали на новом хостинге. на новом хостинге открывается только главная страница. при переходе на остальные – выдает ошибку "циклическая переадресация". необходимо исправить ...
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
https://drive.google.com/file/d/0B30nM8Uwk2gYSHg0R3A5S2VPT3M/view?usp=sharing нам нужно поднять рейтинг в swarm/foursquare (кафе-кальянная http://goo.gl/W4blME) сейчас рейтинг - 7.1 , голосов 847 нужно сделать рейтинг 8.5, отзывы придумать и отрерайтить (60%, 40%) укажите: 1. "я тру сммщик", чтобы мы видели, что вы внимательно читали условия проекта 2. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Мы хотим установить программу для отслеживания активности сотрудников IT-отдела (6 чел). Нам нужен фрилансер, который несколько раз в неделю будет просматривать всю эту инфу и будет фиксировать заходы в соцсети, занятия посторонней работой. Посоветуйте хорошее ПО для ...Служба поддержки11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $11
Необходимо на этой странице [url=http://goo.gl/ivoKz3]goo.gl/ivoKz3[/url] равномерно в течении оставить: - 150 лайков - 25 комментариевНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо накрутить отзывы для кафе-кальянной: [url=http://goo.gl/W4blME]goo.gl/W4blME[/url] в: - Instagram - Foursquare - Vkontakte - Facebook - различные агрегаторы (afisha.ru) и пр. - предложите свои эффективные варианты. цель: повышение популярности в сети и доверия со стороны целевой аудитории. регион: Москва в отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите: 1. "привет, я 100% ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо внести правки в шаблон 1С Битрикса и настроить вывод контента по ТЗ: goo.gl/Omkm9F . на сайт установлен проект Битроник 2.0 Стандарт ( [url=http://bitronic2.romza.ru/]http://bitronic2.romza.ru/[/url] ) - можете на него ориентироваться при чтении ТЗ. В отклике указывайте вашу стоимость проекта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна консультация по всем стандартным компонентам CMS 1C Битрикс "Малый Бизнес" по скайпу (голосом) + некоторые доработки (описано в ТЗ: https://goo.gl/Omkm9F) на сайт установлен проект Битроник 2.0 Стандарт (http://www.romza.ru/catalog/im_master/yenisite.bitronic2/) – можете на него ориентироваться при чтении ТЗ. от ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать модуль для OpenCart v1.5, который будет взаимодействовать с Яндекс Диркетом и/или Google Adwords: 1. Обновлять цены в объявлениях, если на товар на сайте цена была изменена. 2. Включать/отключать ссылающиеся на товар объявления, если статус этих ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать дизайн сайта и настроить работу всех присутствующих на нём элементов (функционал). Дизайн надо будет сделать адаптивным под планшеты и мобильные устройства. Кроссбраузерность в пределах IE9+ и его конкурентов-ровесников. Структурные элементы страниц должны работать без ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать дизайн сайта и настроить работу всех присутствующих на нём элементов (функционал). Дизайн надо будет сделать адаптивным под планшеты и мобильные устройства. Кроссбраузерность в пределах IE9+ и его конкурентов-ровесников. Структурные элементы страниц должны работать без ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать модуль для OpenCart 1.5 ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-1KRVyf2AwUbNpYCDruNEI89fE5H7yQXf-Z3JnAA9FA/edit Мокап: https://moqups.com/[email protected]/KNtqy66n/p:a552088e4 В отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите: 1. в первой строчке "ПРИВЕТ, Я НЕ БОТ", чтобы мы понимали, что отклик оставил человек, а не работ. 2. сроки реализации 3. стоимость работыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Мы проектируем СРМ систему + аналитику, главная задача которой сбор, хранение и обработка информации по каждому лиду. Вот ТЗ проекта – https://docs.google.com/document/d/1rf5FW9wgmc5_PbkYF9tWsc0fpLpz7CK_SYlUzqNRfks/edit (можно комментировать). Нерешенной проблемой осталась привязка информации о клиентах, которые зашли на сайт ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
CMS — OpenCart Необходимо сделать новый элемент в главном меню «Статьи». При переходе в этот раздел открывалась страничка с категориями статей, при клике на которые открывался список статей соотв. категории. В админке в статейном модуле добавить поле ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно обновить форум на этом сайте с сохранением данных (постов, комментариев и др.) http://www.xenon.co.ua/forum/Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад