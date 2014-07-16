it-autolight

Мы хотим установить программу для отслеживания активности сотрудников IT-отдела (6 чел). Нам нужен фрилансер, который несколько раз в неделю будет просматривать всю эту инфу и будет фиксировать заходы в соцсети, занятия посторонней работой. Посоветуйте хорошее ПО для ...