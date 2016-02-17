Вконтакте добавить на 50 стен фото и ссылку на сайт / однокласссники / facebook тоже желательно Находите популярные сообщества (сначала те что в топе) и постите – делает крин подписчиков сообщества и названия и ...
Раскрутка кафе-кальянной
https://drive.google.com/file/d/0B30nM8Uwk2gYSHg0R3A5S2VPT3M/view?usp=sharing
нам нужно поднять рейтинг в swarm/foursquare (кафе-кальянная http://goo.gl/W4blME)
сейчас рейтинг - 7.1 , голосов 847
нужно сделать рейтинг 8.5, отзывы придумать и отрерайтить (60%, 40%)
укажите:
1. "я тру сммщик", чтобы мы видели, что вы внимательно читали условия проекта
2. сколько отзывов всего нужно "наклепать"? Там нет оценки по 10 бальной системе, там около 10 вопросов типа "уютно ли тут? Подходит ли для встреч/свиваний? Насколько тут аутентично?" И тд
3. сроки
4. цену
при успешном выполнении текущего задания, дадим ещё заданий по соц.сетям
Заявки фрилансеров
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