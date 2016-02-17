Раскрутка кафе-кальянной

https://drive.google.com/file/d/0B30nM8Uwk2gYSHg0R3A5S2VPT3M/view?usp=sharing

нам нужно поднять рейтинг в swarm/foursquare (кафе-кальянная http://goo.gl/W4blME)

сейчас рейтинг - 7.1 , голосов 847

нужно сделать рейтинг 8.5, отзывы придумать и отрерайтить (60%, 40%)

укажите:

1. "я тру сммщик", чтобы мы видели, что вы внимательно читали условия проекта

2. сколько отзывов всего нужно "наклепать"? Там нет оценки по 10 бальной системе, там около 10 вопросов типа "уютно ли тут? Подходит ли для встреч/свиваний? Насколько тут аутентично?" И тд

3. сроки

4. цену

при успешном выполнении текущего задания, дадим ещё заданий по соц.сетям