Требуется талантливый специалист по продвижению в Инстаграмм.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок118 просмотров

Требуется талантливый специалист по продвижению в Инстаграмм.

Требования:

- продвигать аккаунты в Инстаграмме.

- увеличение участников аккаунта из целевой активной аудитории, заинтересованной в данной тематике.

Тех, кто предлагает офферов и ботов попрошу проходить мимо.

Оплата договорная.

9 лет назад
Clonik2323
Матвей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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