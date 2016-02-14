Размещение постов на форумах

Здравствуйте! Нужно несколько человек для выполнения задачи.

Что нужно:

Размещать посты на различных форумах

Для чего:

Реклама определенного ресурса

Требования к форумам:

ТИЦ > 10

Требования к постам:

Минимум 150 символов, не должны быть одинаковыми

Оплата:

За каждый созданный пост, который не был удалён в течение двух дней после создания

Пишите в заявке свою цену за один пост и предполагаемый объем форумов в день