Ищу пиарщиков, у кого есть аккаунты в сайтах irecommend.ru и otzovik.com Аккаунты должны быть не менее 3х месячной регистраций. оплата за каждый отзыв оговорим индивидуально, в зависимости от вашего аккаунта. ...
Размещение постов на форумах
Здравствуйте! Нужно несколько человек для выполнения задачи.
Что нужно:
Размещать посты на различных форумах
Для чего:
Реклама определенного ресурса
Требования к форумам:
ТИЦ > 10
Требования к постам:
Минимум 150 символов, не должны быть одинаковыми
Оплата:
За каждый созданный пост, который не был удалён в течение двух дней после создания
Пишите в заявке свою цену за один пост и предполагаемый объем форумов в день
Заявки фрилансеров
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