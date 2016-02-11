Одноклассники и ВК наращивание друзей

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки145 просмотров

1. Имеется страница (аккаунт) в одноклассниках. Нужно туда по наращивать друзей, но не просто, а с определенных аккаунтов.

2.Группа в ВК нужно наростить подписчиков и участников реальных.

9 лет назад
AIRSHOP
Полина 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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