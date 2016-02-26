Логотип для магазина http://kamin-shopping.ru/ ГОРЯЩИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО НАСТРОЕНИЯ! Логотип и под ним слоган
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется доработка сайта на опенкарт 2. Опыт работы обязателен! Оплата через безопасную сделку или по т.з 1. пункт сделан - оплатили, 2. пункт сделан - оплатили и т.д. Задание вышлю в личку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется занести 1000 товаров. Занос новых товаров и редактирование старых товаров. Админка Опенкарт 2. Требования: знание движка (хотя научить не проблема, все просто), делать нужно быстро, относится к работе ответственно, грамотность. Занос нового товара: Название, фото несколько и схема ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
ВАЖНЫ СРОКИ МИНИМАЛЬНЫЕ! И ВСЕГДА НА СВЯЗИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА! ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ!!! ИЛИ БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА ИЛИ РАБОТУ ДЕЛАЕТЕ У СЕБЯ, СДАЕТЕ, Я ОПЛАЧИВАЮ. 1. Перенос товаров с категориями с одного сайта на другой ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно 7 иконок, обработка логотипа и изменение его цвета. Примеры что хотелось бы во вложении. В личку скину где это будет размещаться. [u]ПРОШУ СРАЗУ ПИСАТЬ С ЦЕНОЙ И СРОК 1 день![/u]Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно 7 иконок, обработка логотипа и изменение его цвета. Примеры что хотелось бы во вложении. В личку скину где это будет размещаться. [u]ПРОШУ СРАЗУ ПИСАТЬ С ЦЕНОЙ И СРОК![/u]Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно обработать 7 иконок для сайта. И нарисовать 2 cхемы "почему выгодно купить у нас" и "доставка в регионы" и 2 полосочки лучшей цены (типа баннера, но проще). Отзыв за заявку с ценой пожалуйста!Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен вот такой шаблон дизайн [url=http://demo.web-arhitect.com/][u]demo.web-arhitect.com/[/u][/url] и верстка под opencart 2 (с кроссобраузерностью с учетом версий под гаджеты). Тема камины. Нужно не много значков добавить. Это уже в обсуждении проекта. РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ!Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $213
Перенос сайта на опенкарт 2.1.0.2 и еще доп.возможности которые нужно дописать. Срок выполнения максимум 7 днейВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется SEO внутренняя оптимизация сайта. А НЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА! Сайт очень старый. Был оптимизирован все отлично работало. Был вирус на сайте и переносы на другой хостинг. С сайта был снят фильтр ГСМ в апреле 2016 года. ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Перенос сайта с описание и картинками на опенкарт 2.1.0.2 Сроки минимальные! Нужен человек который не только установит мультивалюту, а еще кое-что допишет. Техническое задание вышлю в личном сообщении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Перенос сайта с шопскрипт на опенкарт Сроки очень минимальные! Т.З вышлю в личкуСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Переезд с шопскипт на wordpress. + кое-то дописать. Т.З вышлю в личку.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно существующий дизайн сайта немного переделать. Поменять шапку и цвета страниц. С кроссобраузерностью и адаптирован должен быть под компьютер и мобильные устройства. А так же нужна его верстка. Цена срокиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Требуются работы по сайту тех.задание скину в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуются работы по сайту перенос на другой хостинг и доработки СЕГОДНЯ! Движок Шоп скрипт (старая версия с дописками). В кратце. Хостинг стал жаловаться на чрезмерную нагрузку на хостинг (это происходит при генерации товаров на яндекс маркет). Хостинг ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
В логотипчик дописать букву :)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Нужно конвектировать несколько иконок из ai в pngИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Имеется страница (аккаунт) в одноклассниках. Нужно туда по наращивать друзей, но не просто, а с определенных аккаунтов. 2.Группа в ВК нужно наростить подписчиков и участников реальных.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется продвижение страницы в группе одноклассники реальные пользователи. Прошу уточнять цены.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад