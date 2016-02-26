AIRSHOP

Полина Петрова AIRSHOP

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Логотип для магазина http://kamin-shopping.ru/
Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Сергей сделал все профессионально и очень быстро! Логотип получился супер! Обращаюсь уже не первый раз! Спасибо!
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Обработка лого + иконки
Моментальная оплата, приятное общение. Рекомендую!
Отличный исполнитель! Очень быстро и красиво! Спасибо!
Ответный отзыв
webden41k
Денис 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Существующий дизайн сайта немного переделать
Все отлично, спасибо за интересный заказ!
Все гуд! Спасибо!
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
В логотипчик дописать букву
Рад был еще раз Вам помочь! Спасибо!
Супер! Профессионал! Буду обращаться, если можно ;)
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужно конвектировать несколько иконок из ai в png
Благодарю! С Вами приятно работать!
Спасибо большое! Все очень быстро!
Ответный отзыв