Обработка лого + иконки

Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок125 просмотров
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Нужно 7 иконок, обработка логотипа и изменение его цвета.

Примеры что хотелось бы во вложении. В личку скину где это будет размещаться.

ПРОШУ СРАЗУ ПИСАТЬ С ЦЕНОЙ И СРОК 1 день!

7 лет назад
AIRSHOP
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель! Очень быстро и красиво! Спасибо!
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