Сайт на opencart 2 + парсинг товаров в этот движок

ВАЖНЫ СРОКИ МИНИМАЛЬНЫЕ! И ВСЕГДА НА СВЯЗИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА!

ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ!!! ИЛИ БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА ИЛИ РАБОТУ ДЕЛАЕТЕ У СЕБЯ, СДАЕТЕ, Я ОПЛАЧИВАЮ.

1. Перенос товаров с категориями с одного сайта на другой новый:

С ценой где есть цена

С описанием товаров

С титлами, кейвордсами, дискрипшен

2. Корзина + Купить в 1 клик

3. Поиск по товарам и поиск по артиклу (умный поиск с фото товаров)

4. У каждого товара должен быть свой артикул товара (отображается на странице подробного описания товара)

5. На странице подробного описания товара должно быть:

А. калькулятор транспортной компании (есть код с сайта Деловых линий)

В.Форма для заполнения клиентом (приходит к нам на почту)

6. Место с логотипа куда будет вести ссылка

Где будем писать об этом производителе и все товары этого производителя, категории, сертификаты, инструкции товаров

7. Возможность самому ставить – титлы, кейвордс, дискрипш, H1, H2 к каждому товару и к каждой категории и подкатегории товаров. А так же писать описание к категории, подкатегории и товару и гиперссылку с фразы возможность ставить. И чтобы текст был не полным, а как бы уходил под страницу, для экономии места.

8. Поставить мультивалюту. Но нужно дописать:

У поставщиков есть цены в рублях евро и баксах.

Нужно место где для каждого производителя буду ставить курс.

Для каждого товара должен быть столбик старая цена (зачеркнутая), цена товара (цена со скидкой в рублях будет стоять), цена товара рек.розница (с возможностью выбора валюты и производителя). Колонка цена этого евро в пересчете на рубли. Колонка Подарок.

9. Чтобы к категории и подкатегории и товару можно было прописывать стоимость доставки. И место где это будет отображаться и можно исправить не лазия по всему каталогу.

10. Генерация на маркет и гугл

11. В админке нужна функция накладывания на фото Новинка, Хит, Скидка, Спецпредложение

12. Нужен поиск по параметрам (производитель, квт, цена и т.п).

13. Внизу полосочка как в вордпресс – Расчет дымохода, сравнение, просмотренные, Избранное корзина.

14. Наладить сео (карты сайты, крошки, прописано H1, адреса страниц, альт к рисункам и…..все что нужно)

На сайте должны быть не только крошки, но и H1 прописаны.

15. Установить счетчики, чат, яндекс вебмастер (коды дам. В подвал сайта).

16. В подробном описании товара в админке должно быть (гиперссылка, редактирование, жирный шрифт, размер шрифта, колонки, тип шрифта, вставить картинку и видео и т.п

Более подробно в личку.