Сайт на opencart 2 + парсинг товаров в этот движок

$200
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки178 просмотров
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1. Перенос товаров с категориями с одного сайта на другой новый: 

С ценой где есть цена 

С описанием товаров 

С титлами, кейвордсами, дискрипшен 

2. Корзина + Купить в 1 клик 

3. Поиск по товарам и поиск по артиклу  (умный поиск с фото товаров)

4. У каждого товара должен быть свой артикул товара (отображается на странице подробного описания товара) 

5. На странице подробного описания товара должно быть: 

А. калькулятор транспортной компании (есть код с сайта Деловых линий) 

В.Форма для заполнения клиентом (приходит к нам на почту) 

6. Место с логотипа куда будет вести ссылка 

Где будем писать об этом производителе и все товары этого производителя, категории, сертификаты, инструкции товаров   

7. Возможность самому ставить – титлы, кейвордс, дискрипш, H1, H2 к каждому товару и к каждой категории и подкатегории товаров. А так же писать описание к категории, подкатегории и товару и гиперссылку с фразы возможность ставить. И чтобы текст был не полным, а как бы уходил под страницу, для экономии места. 

8. Поставить мультивалюту. Но нужно дописать: 

У поставщиков есть цены в рублях евро и баксах. 

Нужно место где для каждого производителя буду ставить курс. 

Для каждого товара должен быть столбик старая цена (зачеркнутая), цена товара (цена со скидкой в рублях будет стоять), цена товара рек.розница (с возможностью выбора валюты и производителя). Колонка цена этого евро в пересчете на рубли. Колонка Подарок. 

9. Чтобы к категории и подкатегории и товару можно было прописывать стоимость доставки. И место где это будет отображаться и можно исправить не лазия по всему каталогу. 

10. Генерация на маркет и гугл 

11. В админке нужна функция накладывания на фото Новинка, Хит, Скидка, Спецпредложение 

12. Нужен поиск по параметрам (производитель, квт, цена и т.п). 

13. Внизу полосочка как в вордпресс – Расчет дымохода, сравнение, просмотренные, Избранное корзина. 

14. Наладить сео (карты сайты, крошки, прописано H1, адреса страниц, альт к рисункам и…..все что нужно) 

На сайте должны быть не только крошки, но и H1 прописаны. 

15. Установить счетчики, чат, яндекс вебмастер (коды дам. В подвал сайта). 

16. В подробном описании товара в админке должно быть (гиперссылка, редактирование, жирный шрифт, размер шрифта, колонки, тип шрифта, вставить картинку и видео и т.п 

Более подробно в личку.

OpenCart
7 лет назад
AIRSHOP
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад