Необходимо обновление Drupal, сайт не один, но пока говорим об одном. зависит от выполнения работы
Сайт на opencart 2 + парсинг товаров в этот движок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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1. Перенос товаров с категориями с одного сайта на другой новый:
С ценой где есть цена
С описанием товаров
С титлами, кейвордсами, дискрипшен
2. Корзина + Купить в 1 клик
3. Поиск по товарам и поиск по артиклу (умный поиск с фото товаров)
4. У каждого товара должен быть свой артикул товара (отображается на странице подробного описания товара)
5. На странице подробного описания товара должно быть:
А. калькулятор транспортной компании (есть код с сайта Деловых линий)
В.Форма для заполнения клиентом (приходит к нам на почту)
6. Место с логотипа куда будет вести ссылка
Где будем писать об этом производителе и все товары этого производителя, категории, сертификаты, инструкции товаров
7. Возможность самому ставить – титлы, кейвордс, дискрипш, H1, H2 к каждому товару и к каждой категории и подкатегории товаров. А так же писать описание к категории, подкатегории и товару и гиперссылку с фразы возможность ставить. И чтобы текст был не полным, а как бы уходил под страницу, для экономии места.
8. Поставить мультивалюту. Но нужно дописать:
У поставщиков есть цены в рублях евро и баксах.
Нужно место где для каждого производителя буду ставить курс.
Для каждого товара должен быть столбик старая цена (зачеркнутая), цена товара (цена со скидкой в рублях будет стоять), цена товара рек.розница (с возможностью выбора валюты и производителя). Колонка цена этого евро в пересчете на рубли. Колонка Подарок.
9. Чтобы к категории и подкатегории и товару можно было прописывать стоимость доставки. И место где это будет отображаться и можно исправить не лазия по всему каталогу.
10. Генерация на маркет и гугл
11. В админке нужна функция накладывания на фото Новинка, Хит, Скидка, Спецпредложение
12. Нужен поиск по параметрам (производитель, квт, цена и т.п).
13. Внизу полосочка как в вордпресс – Расчет дымохода, сравнение, просмотренные, Избранное корзина.
14. Наладить сео (карты сайты, крошки, прописано H1, адреса страниц, альт к рисункам и…..все что нужно)
На сайте должны быть не только крошки, но и H1 прописаны.
15. Установить счетчики, чат, яндекс вебмастер (коды дам. В подвал сайта).
16. В подробном описании товара в админке должно быть (гиперссылка, редактирование, жирный шрифт, размер шрифта, колонки, тип шрифта, вставить картинку и видео и т.п
Более подробно в личку.
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