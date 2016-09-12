Вставить код на формы Joomla+VM

$5
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок119 просмотров
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Интеграция сайта с сервисом Calltouch.

Сайт: safe-intex.ru

Повесить на формы покупки в корзине, заказа звонка и консультации код, который позволит отслеживать эти события в Calltouch.

Joomla
7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов