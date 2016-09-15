Парсинг людей

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Модуль должен проверять по ID кинопоиска какие люди в нём принимали участие и выводить их по должности, к примеру

режиссёры, актёры и т.д. И тем самым сохранять фотографии персон на сервер.

Однако, если фотография уже есть на сервере – то брать её с сервера, а не с кинопоиска.

Движок DLE (Datalife Engine)

7 лет назад
MaHarder
32 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LazyDev
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-2)
7 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро, при этом советовался со мной: как я хочу видеть, что я представляю. А так-же дал советы как будет лучше. В общем, советую! Сделал всё как надо! Рекомендую!
Заказчик дал четкое тз, отвечал на вопросы и во время оплатил. Сделка успешна. Советую как заказчика.
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