Парсинг людей

Модуль должен проверять по ID кинопоиска какие люди в нём принимали участие и выводить их по должности, к примеру

режиссёры, актёры и т.д. И тем самым сохранять фотографии персон на сервер.

Однако, если фотография уже есть на сервере – то брать её с сервера, а не с кинопоиска.

Движок DLE (Datalife Engine)