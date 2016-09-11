Wordpress+Woocommerce решение проблемы с чпу рубрик/записей

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок127 просмотров
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Коллеги приветствую.

Есть потребность донастроить чпу для проекта Wordpress+Woocommerce таким образом чтобы ссылки для разделов и для записей генерировались на одному правилу.

Сейчас для рубрик product-category/category-name/

для записей shop/category-name/product-name/

При этом если открыть shop/category-name/ выдаёт ошибку.

Собственно нужна помощь - если уже имели опыт работы с этой проблемой - пишите обсудим цену вопроса.

WordPressWooCommerce
7 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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