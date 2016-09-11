Доработать сайт на MODx

$10
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка138 просмотров
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1. В корзине не выводит суммарную стоимость http://akumulator.by/cart/.

2. Добавить в категориях сайта сортировку (над товарами) по названию, цене, емкости, пусковому току http://akumulator.by/catalog/akkumulyatoryi-170-200-ach/.

MODX
7 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
день назад
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