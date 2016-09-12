Интеграция сети блогов в существующий сайт

$200
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка165 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен специалист, который грамотно реализует мультисайт и встроит сеть в существующий сайт.

Требования: отличное знание WordPress, опыт работы не менее 4-х лет, опыт работы с мультисайтом, знание английского языка как минимум на техническом уровне, примеры аналогичных работ, связь по скайпу.

7 лет назад
sokolov81
Алексей 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sitehelper
Александр 
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$250
5 дней
Работа выполнена качественно и достаточно быстро. Спасибо!
Все отлично.