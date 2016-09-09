Нужен специалист по ModX.

Добрый день. Имеются два компонента: AlphaUserPoints 2.0.4 (система баллов) и Slogin 2.4.1 (социальная регистрация и авторизация на сайте). Нужно их друг с другом подружить, а именно: В AlphaUserPoints 2.0.4 есть такая фишка - начисление баллов тому, кому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать личный кабинет и прикрутить яндекс кассу к сайту. Часть работы сделано.
Бюджет 10000 рублей. Сроки 5-7 дней. Если сделаете быстрее готов за скорость доплатить.
Адрес сайта и макеты по запросу. ТЗ нет из макетов всё ясно. Отвечу на все вопросы.
- Похожие заказы
- $30Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вот сайт www_sportland1_kz За основу взять платный шаблон http://ninethemes.net/xpresso/opencart/sport/index.php?route=common/home 1. Нужно вывести блок контактов в правом верхнем углу. Там раньше была корзина интернет-магазина https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctYnVQS0hzZS1jUUE/view?usp=sharing 2. Нужно возле миниатюр товаров при наведении и на странице товара вывести 2 кнопки "Купить" и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Доброго времени суток. Есть задача по натяжке верстки на OpenCart. Нужен человек, который знает OpenCart и в оговоренный срок выполнит работу. Верстка html/css/js присутствует с подробным ТЗ. Начать нужно сразу после выбора исполнителя. Предварительно, бюджет $150, оговаривается. Также после успешного сотрудничества ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
тз без фото и сайта для ознакомления ТЗ1) Перенести меню ссылок (сделать горизонтально)2) убрать плагин сервиса на Заказать звонок (сделать как на примере 1-фото)4) убрать банер с лева горизонт и ссылки на виджеты и область экрана ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Исходник файл .psd в слоях. Нужно сверстать и натянуть макет на CMS WordPress. Читаем файл "Требования и общее описание задачи", потом все остальные. Любителям размещать заявки по типу "я быстрее всех", рекомендую хотя бы предварительно ознакомиться с ТЗ, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо выполнить небольшие правки для сайта.Ссылка на сайт в приватной информации. Список правок: 1. Дубли Title - устранить проблему в CMS (не ручная правка); 2. Настроить генерацию шаблона заголовка h1; 3. Правка хлебных крошек (убрать тег h1, заменить на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо: - перенести информацию с одной cms на другую без потери индексации страниц. - настроить Wordpress согласно опсанным в ТЗ требованиям - настройка SEO. Опционально. Или с этим исполнителем, или с другим. Ссылка на ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1IOy1kF6r7qwcrr99xuNwe35CVFm6cc0R7tqloia-gEU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1IOy1kF6r7qwcrr99xuNwe35CVFm6cc0R7tqloia-gEU/edit?usp=sharing[/url] Условия сотрудничества: [list=1][*]Находим исполнителя[*]Он доказывает что ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача для программиста: готовую верстку сайта с товаром посадить на админку с предложенной CMS. Сделать возможность добавления и редактирования товара, добавления в корзину, добавления новостей. Сразу скажу, что оплата на сайте не производится, при выборе товара ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $120
Приветствуем всех заинтересовавшихся! Поскольку с прошлым исполнителем была утеряна связь, то требуется новый человек, который сможет [b]разобраться в чужом коде[/b], и сделать определенные доработки для сайта на CMS MODX Revolution2.4.2-pl. Сайт представляет собой сервис сравнения определенных ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад