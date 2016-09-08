Поправить и изменить шаблон (joomla)

тз без фото и сайта для ознакомления

ТЗ1) Перенести меню ссылок (сделать горизонтально)2) убрать плагин сервиса на Заказать звонок (сделать как на примере 1-фото)4) убрать банер с лева горизонт и ссылки на виджеты и область экрана выровнить по центру5) Добавить сылки (о компании и схема проеззда)6) добавить поиск по сайту7)Примеры шапки приложил фото8)Спускающие менюФутер (подвал)5) Убрать виджиты из футер6)Перенести меню в футер 7)Установить HTML карту сайта и перенести ее в футер8)Добавить под меню типа такого (© 2016 Copyright. Горизонтизготовление и монтаж натяжных потолков2013-2016г)техническая часть7)Установить HTML карту сайта НО Убрать из шаблона ссылку на карту сайта2)Прописать метатели для рубрик (если не прописаны)1)Главный заголовок страницы сделать в формате h12)установить заголовок h1 как главный на всех страницах (включая рубрики)4)Добавить возможность добавлять текст в рубрики!5)Заголовок рубрик не должен дублировать Tittle страницы6)Логотип сделать элементом верстки а не картинкой.8)Заголовок домена и страниц не должен содержать название доменаПример : натяжные потолки в иркутске | irkpotolok.ru9)Установить sitemap.xml10) Шаблон не должен содержать Наличие больших кусков кода javascript в html11) создать страницу с 404 ошибкой (если нет)12)Посмотреть по валидности кода http://validator.w3.org/check?uri=