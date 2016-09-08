Поправить и изменить шаблон (joomla)

Исходник файл .psd в слоях. Нужно сверстать и натянуть макет на CMS WordPress. Читаем файл "Требования и общее описание задачи", потом все остальные. Любителям размещать заявки по типу "я быстрее всех", рекомендую хотя бы предварительно ознакомиться с ТЗ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
тз без фото и сайта для ознакомления
ТЗ1) Перенести меню ссылок (сделать горизонтально)2) убрать плагин сервиса на Заказать звонок (сделать как на примере 1-фото)4) убрать банер с лева горизонт и ссылки на виджеты и область экрана выровнить по центру5) Добавить сылки (о компании и схема проеззда)6) добавить поиск по сайту7)Примеры шапки приложил фото8)Спускающие менюФутер (подвал)5) Убрать виджиты из футер6)Перенести меню в футер 7)Установить HTML карту сайта и перенести ее в футер8)Добавить под меню типа такого (© 2016 Copyright. Горизонтизготовление и монтаж натяжных потолков2013-2016г)техническая часть7)Установить HTML карту сайта НО Убрать из шаблона ссылку на карту сайта2)Прописать метатели для рубрик (если не прописаны)1)Главный заголовок страницы сделать в формате h12)установить заголовок h1 как главный на всех страницах (включая рубрики)4)Добавить возможность добавлять текст в рубрики!5)Заголовок рубрик не должен дублировать Tittle страницы6)Логотип сделать элементом верстки а не картинкой.8)Заголовок домена и страниц не должен содержать название доменаПример : натяжные потолки в иркутске | irkpotolok.ru9)Установить sitemap.xml10) Шаблон не должен содержать Наличие больших кусков кода javascript в html11) создать страницу с 404 ошибкой (если нет)12)Посмотреть по валидности кода http://validator.w3.org/check?uri=
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо выполнить небольшие правки для сайта.Ссылка на сайт в приватной информации. Список правок: 1. Дубли Title - устранить проблему в CMS (не ручная правка); 2. Настроить генерацию шаблона заголовка h1; 3. Правка хлебных крошек (убрать тег h1, заменить на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо: - перенести информацию с одной cms на другую без потери индексации страниц. - настроить Wordpress согласно опсанным в ТЗ требованиям - настройка SEO. Опционально. Или с этим исполнителем, или с другим. Ссылка на ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1IOy1kF6r7qwcrr99xuNwe35CVFm6cc0R7tqloia-gEU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1IOy1kF6r7qwcrr99xuNwe35CVFm6cc0R7tqloia-gEU/edit?usp=sharing[/url] Условия сотрудничества: [list=1][*]Находим исполнителя[*]Он доказывает что ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача для программиста: готовую верстку сайта с товаром посадить на админку с предложенной CMS. Сделать возможность добавления и редактирования товара, добавления в корзину, добавления новостей. Сразу скажу, что оплата на сайте не производится, при выборе товара ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $120
Приветствуем всех заинтересовавшихся! Поскольку с прошлым исполнителем была утеряна связь, то требуется новый человек, который сможет [b]разобраться в чужом коде[/b], и сделать определенные доработки для сайта на CMS MODX Revolution2.4.2-pl. Сайт представляет собой сервис сравнения определенных ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт Limpopo.kz нужно сделать перенос всех товаров и путей сайта.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется человек, который сможет перенести сайт на другой хостинг. Сайт на ВПСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день! Есть лендинг http://xn--b1addlhdch0acyhfod2cwgzb.xn--p1ai/school-imidj/index.html нужно посадить его на готовую цмс, либо написать свою простую. Главное сделать возможность изменения раздела, добавление новых, "ближайшие курсы" а также управление фотогалереей ниже. Раздел "Ближайшие курсы" надо продублировать ниже галереи. т.е. будет раздел "Проф. обучение" ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть 2 сайта на хостинге мастерхост, нужно с этого хостинга сайты перенести на другой хостинг (reg.ru). Интересуют стоимость и сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад