Верстку посадить на админку, настроить функционал + тех. требования

Задача для программиста: готовую верстку сайта с товаром посадить на админку с предложенной CMS. Сделать возможность добавления и редактирования товара, добавления в корзину, добавления новостей.

Сразу скажу, что оплата на сайте не производится, при выборе товара или добавлении в корзину просто возникает окно для обратной связи. заявка с уведомлением на почту о выбранном/выбранных товарах. Примерно как здесь: http://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/734704

Пример дизайна и элементов сайта в прикрепленном архиве.

Кроме этого нужно выполнить эти требования:

1.Требованиятехнической части.

1. Зеркала и редиректы(Основноезеркало,301 редирект на основное зеркало, Редиректы на внутренних)

2. Файл Robots.txt(Проверка корректности записи директивв файле, запрета индексации технических страниц (разделов); запрета индексации

технических дублей страниц, (Проверка правильности записи разных блоков

директив для разных роботов надо чтоботдельно обращались к роботам яндекса и гугла) Проверка наличия директив Host и Sitemap надо чтоб был Host и путь к Sitemap)

3. Проверкаответов сервера и .htaccess(401,301)

4. Проверка выдачисервером даты последней модификации документа(last-modified-ставится на каждой странице)

5. Обработка 404 ошибки(Код ответа: HTTP/1.1 404 Not Found

6. Скорость загрузки сайта

7. Безопасность сайта

8. Проверка ошибокCSS

2. Требования структурной части сайта

1. Наличие карты сайта пример правильной реализации(http://www.sollers-finance.ru/sitemap/)

Предлагайте свою стоимость работы, сроки и cms. Если есть вопросы - пишите.

Работа для программиста, а не верстальшика