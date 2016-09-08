Верстку посадить на админку, настроить функционал + тех. требования

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки133 просмотра
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Задача для программиста: готовую верстку сайта с товаром посадить на админку с предложенной CMS. Сделать возможность добавления и редактирования товара, добавления в корзину, добавления новостей. 

Сразу скажу, что оплата на сайте не производится, при выборе товара или добавлении в корзину просто возникает окно для обратной связи. заявка с уведомлением на почту о выбранном/выбранных товарах. Примерно как здесь: http://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/734704

Пример дизайна и элементов сайта в прикрепленном архиве.

Кроме этого нужно выполнить эти требования:

1.Требованиятехнической части.

1.    Зеркала и редиректы(Основноезеркало,301 редирект на основное зеркало, Редиректы на внутренних)

2.    Файл Robots.txt(Проверка корректности записи директивв файле, запрета индексации технических страниц (разделов); запрета индексации

технических дублей страниц, (Проверка правильности записи разных блоков

директив для разных роботов  надо чтоботдельно обращались к роботам яндекса и гугла) Проверка наличия директив Host и Sitemap  надо чтоб был Host и путь к  Sitemap)

3.    Проверкаответов сервера и .htaccess(401,301)

4.    Проверка выдачисервером даты последней модификации документа(last-modified-ставится на каждой странице)

5.    Обработка 404 ошибки(Код ответа: HTTP/1.1 404 Not Found

6.    Скорость загрузки сайта

7.    Безопасность сайта

8.    Проверка ошибокCSS

 

2. Требования структурной  части сайта

1.  Наличие карты сайта пример правильной реализации(http://www.sollers-finance.ru/sitemap/)

Предлагайте свою стоимость работы, сроки и cms. Если есть вопросы - пишите.

Работа для программиста, а не верстальшика

7 лет назад
Xman94
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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