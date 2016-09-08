Требуется сайт готовый скопипастить и натянуть на модх на хостинге, пишите цену адекватную, срок 2 дня максимум. Опыт работы обязателен. Отзыв по результату, предпочтение отдается цене и требуемому времени. Адрес сайта отправляется в ЛС всем желающим
Верстку посадить на админку, настроить функционал + тех. требования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для программиста: готовую верстку сайта с товаром посадить на админку с предложенной CMS. Сделать возможность добавления и редактирования товара, добавления в корзину, добавления новостей.
Сразу скажу, что оплата на сайте не производится, при выборе товара или добавлении в корзину просто возникает окно для обратной связи. заявка с уведомлением на почту о выбранном/выбранных товарах. Примерно как здесь: http://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/734704
Пример дизайна и элементов сайта в прикрепленном архиве.
Кроме этого нужно выполнить эти требования:
1.Требованиятехнической части.
1. Зеркала и редиректы(Основноезеркало,301 редирект на основное зеркало, Редиректы на внутренних)
2. Файл Robots.txt(Проверка корректности записи директивв файле, запрета индексации технических страниц (разделов); запрета индексации
технических дублей страниц, (Проверка правильности записи разных блоков
директив для разных роботов надо чтоботдельно обращались к роботам яндекса и гугла) Проверка наличия директив Host и Sitemap надо чтоб был Host и путь к Sitemap)
3. Проверкаответов сервера и .htaccess(401,301)
4. Проверка выдачисервером даты последней модификации документа(last-modified-ставится на каждой странице)
5. Обработка 404 ошибки(Код ответа: HTTP/1.1 404 Not Found
6. Скорость загрузки сайта
7. Безопасность сайта
8. Проверка ошибокCSS
2. Требования структурной части сайта
1. Наличие карты сайта пример правильной реализации(http://www.sollers-finance.ru/sitemap/)
Предлагайте свою стоимость работы, сроки и cms. Если есть вопросы - пишите.
Работа для программиста, а не верстальшика
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